В Краснодаре в 2025 году поступило 7 обращений о незаконных врезках в ливневку

В 2025 году в территориальный орган Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) поступило семь обращений по поводу обнаружения несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Краснодара. Об этом глава ведомства Роман Молдованов рассказал на встрече с председателем Законодательного собрания края Юрием Бурлачко.

По словам Романа Молдованова, на протяжении нескольких лет решение вопроса сброса сточных вод на территории краевого центра остается в числе приоритетов в деятельности ведомства. Он отметил, что 21 водовыпуск в Кубань поставлен на государственный кадастровый учет. Администрация Краснодара постоянно ведет визуальное обследование коллекторов ливневой канализации, а также проводит телеинспекцию сетей на предмет обнаружения несанкционированных врезок.

«В рамках реагирования проведены выездные обследования с отбором проб, установлены превышения концентраций загрязняющих веществ. Решается вопрос о проведении внеплановых выездных проверок»,— рассказал господин Молдованов.

Он также отметил, что, согласно единому документу территориального планирования и градостроительного зонирования, в Краснодаре предусмотрено строительство 28 очистных сооружений ливневой канализации. Однако из-за высокой стоимости проектов мэрия краевого центра пытается привлечь на эти цели средства краевого и федерального бюджета.

Юрий Бурлачко, в свою очередь, заявил о необходимости вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства и потребления в качестве вторсырья, а первый зампред профильного комитета ЗСК Андрей Булдин рассказал о положительной динамике в работе ведомства по взиманию экологического сбора.

«Нашему территориальному управлению досталось довольно беспокойное хозяйство. Динамично развивается экономика Кубани, растет население и турпоток, функционируют и модернизируются промышленные предприятия. Все это накладывает особый отпечаток на состояние экологии и окружающей среды. Вместе с тем у ведомства есть понимание проблем, видение путей их решения»,— резюмировал господин Бурлачко.

Он также заверил главу территориального управления Росприроднадзора, что депутаты ЗСК в случае необходимости готовы оперативно включиться в работу по корректировке отраслевого законодательства.

