Продлен прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки-2025» в 11 номинациях

До 10 ноября 2025 года включительно продлен прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки — 2025», организованную изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье».

По данным организаторов, на текущий момент получено около 60 заявок. Наибольшую активность проявляют компании в номинациях «Лучший социально ориентированный проект» и «Лучший девелоперский проект». География участников охватывает Краснодарский край и Крым.

«Твердые знаки» — это региональная премия издательского дома «Коммерсантъ», цель которой — выявление и поощрение представителей бизнеса, реализовавших наиболее эффективные проекты. К участию приглашаются представители малого, среднего и крупного бизнеса, осуществляющие деятельность в Краснодарском крае, Крыму и Адыгее.

Премия проводится по 11 номинациям:

  • Лучшие цифровые решения и практики
  • Лучший сервис в B2B-секторе
  • Лучший социально ориентированный проект
  • Работодатель года. Лучшие практики
  • Импортозамещение. Лучшие практики
  • Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики
  • Лучший девелоперский проект
  • Лучший медицинский проект
  • Лучший туристический проект (агротуризм, гастротуризм)
  • Лучший аграрный проект
  • Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики

Члены экспертного совета премии отберут наиболее эффективные бизнес-проекты, реализованные в период с августа 2024 года по август 2025 года. Церемония награждения состоится 25 ноября 2025 года в торжественной обстановке.

Победители получат не только памятные призы, но и право использовать логотип премии в своих рекламных и информационных материалах, что может стать дополнительным конкурентным преимуществом для бизнеса.

Премия «Твердые знаки — 2025» проходит при поддержке ПАО банка «ПСБ» совместно с партнерами: инвестиционной компанией «Цифра брокер», консалтинговой технологической компании AXENIX, СЗ «Просторы Крыма», оператора морских терминалов в порту Тамань «ОТЭКО», ООО КБ «Кубань Кредит» и производителя сельскохозяйственной техники «ПромАгроТехнологии».

Важно отметить, что участие в премии бесплатно для всех номинантов и осуществляется на конкурсной основе.

