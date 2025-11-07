Продлен прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки-2025» в 11 номинациях

До 10 ноября 2025 года включительно продлен прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки — 2025», организованную изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

До 10 ноября 2025 года включительно продлен прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки-2025», организованную изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье».

По данным организаторов, на текущий момент получено около 60 заявок. Наибольшую активность проявляют компании в номинациях «Лучший социально ориентированный проект» и «Лучший девелоперский проект». География участников охватывает Краснодарский край и Крым.

«Твердые знаки» — это региональная премия издательского дома «Коммерсантъ», цель которой — выявление и поощрение представителей бизнеса, реализовавших наиболее эффективные проекты. К участию приглашаются представители малого, среднего и крупного бизнеса, осуществляющие деятельность в Краснодарском крае, Крыму и Адыгее.

Премия проводится по 11 номинациям:

Лучшие цифровые решения и практики

Лучший сервис в B2B-секторе

Лучший социально ориентированный проект

Работодатель года. Лучшие практики

Импортозамещение. Лучшие практики

Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики

Лучший девелоперский проект

Лучший медицинский проект

Лучший туристический проект (агротуризм, гастротуризм)

Лучший аграрный проект

Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики

Члены экспертного совета премии отберут наиболее эффективные бизнес-проекты, реализованные в период с августа 2024 года по август 2025 года. Церемония награждения состоится 25 ноября 2025 года в торжественной обстановке.

Победители получат не только памятные призы, но и право использовать логотип премии в своих рекламных и информационных материалах, что может стать дополнительным конкурентным преимуществом для бизнеса.

Премия «Твердые знаки — 2025» проходит при поддержке ПАО банка «ПСБ» совместно с партнерами: инвестиционной компанией «Цифра брокер», консалтинговой технологической компании AXENIX, СЗ «Просторы Крыма», оператора морских терминалов в порту Тамань «ОТЭКО», ООО КБ «Кубань Кредит» и производителя сельскохозяйственной техники «ПромАгроТехнологии».

Важно отметить, что участие в премии бесплатно для всех номинантов и осуществляется на конкурсной основе.

ООО «ЮМБ»