Человек погиб при пожаре в жилом доме Крымска

В многоквартирном доме на улице Привокзальная в Крымске произошел пожар днем 7 ноября. В результате возгорания погиб человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Крымского пожарно-спасательного гарнизона в 13:23. Прибыв на место, пожарные установили, что в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель на общей площади пять кв. м.

Пожар ликвидировали в 13:32 силами 4 человек личного состава МЧС России и 1 единицы техники. В настоящее время по адресу, где произошло возгорание, работают следователи СУ СКР Кубани.

София Моисеенко