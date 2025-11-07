Паром из Трабзона покинет Сочи с новыми пассажирами после высадки

Паром Sea Bridge, простоявший более суток на рейде в акватории Сочи, встал на внутренний рейд для высадки пассажиров и вскоре выполнит обратный рейс в Трабзон. Об этом «Ъ-Сочи» сообщил генеральный директор компании-оператора СВС Шиппинг Сергей Туркменян.

По его словам, все 20 пассажиров, находившиеся на борту с 6 ноября, были обеспечены питанием и комфортными условиями размещения, уточнил журналистам Сергей Туркменян.

«Пассажиров три раза в день кормили за наш счет, все были размещены в каютах со всеми удобствами. Бытовых проблем не было. Да, кто-то опоздал на самолет, но это форс-мажор, не по нашей вине — судно прибыло в заявленные сроки»,— пояснил господин Туркменян.

В качестве компенсации компания предоставит пассажирам бесплатные билеты в одну сторону для следующей поездки в Трабзон. На борту, по словам представителя оператора, сохраняется спокойная обстановка, погода в акватории курорта комфортная.

Паром Sea Bridge вышел из Трабзона вечером 5 ноября и утром 6 ноября встал на рейд в Сочи, ожидая разрешения на заход в порт. На борту находились 18 граждан России и два гражданина Турции, оформившие билеты в частном порядке. Заход судна в порт был отложен из-за проведения военных учений в акватории.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что регион заинтересован в развитии морского сообщения, однако организация международных паромных рейсов требует дополнительных мер безопасности. Возобновление маршрута Трабзон—Сочи планировалось впервые за 14 лет.

Мария Удовик