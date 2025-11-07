Почти 5 тысяч участников СВО прошли оздоровление в Краснодарском крае

В Краснодарском крае почти 5 тыс. участников специальной военной операции прошли оздоровление по региональной программе санаторно-курортного лечения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Программу по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева разработал региональный минтруд. В рамках инициативы участникам СВО выдается сертификат на санаторно-курортное лечение. По документу предоставляются услуги на сумму до 100 тыс. руб., инвалиды I группы могут получить до 130 тыс. руб. Всего выдано почти 23 тыс. сертификатов. Ограничений по времени прохождения терапии не установлено.

Военнослужащие, участвовавшие в спецоперации, и члены их семей могут выбрать для оздоровления одну из 46 санаторно-курортных организаций. Получить сертификат жители региона могут в управлениях соцзащиты населения краевого минтруда.

Елизавета Ершова