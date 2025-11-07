Паром Sea Bridge отправится из Сочи в Трабзон с новыми пассажирами

Паром Sea Bridge, прибывший 6 ноября из турецкого Трабзона и более суток простоявший на рейде у побережья Сочи, встал на внутренний рейд для высадки пассажиров и готовится к обратному рейсу. Об этом «Ъ-Сочи» сообщил генеральный директор компании-оператора «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По его словам, все 20 пассажиров, находившиеся на борту, были обеспечены питанием и комфортными условиями размещения. «Пассажиров трижды в день кормили за наш счет, все были размещены в каютах со всеми удобствами. Бытовых проблем не возникало. Да, некоторые опоздали на самолет, но это форс-мажор, судно прибыло в заявленные сроки»,— пояснил господин Туркменян.

Компания намерена компенсировать задержку, предоставив пассажирам бесплатные билеты в одну сторону на следующий рейс в Трабзон. На борту сохраняется спокойная обстановка, условия в акватории курорта благоприятные.

Паром вышел из Трабзона вечером 5 ноября и утром следующего дня прибыл в Сочи, где ожидал разрешения на заход в порт. На борту находились 18 граждан России и двое граждан Турции. Задержка судна была связана с проведением военных учений в акватории.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отмечал, что регион заинтересован в развитии морского сообщения, однако организация международных паромных рейсов требует дополнительных мер безопасности. Рейс Трабзон—Сочи должен стать первым после 14-летнего перерыва.

