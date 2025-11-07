ВС подтвердил переход отеля «Актер» в Ялте к обществу, возглавляемому Машковым

Верховный суд (ВС) РФ отклонил кассационную жалобу ООО «Еленев хаус» и окончательно подтвердил переход парк-отеля «Актер» в Ялте в собственность Союза театральных деятелей (СТД) под руководством народного артиста России Владимира Машкова.

Высшая судебная инстанция поддержала решения нижестоящих судов по делу об исключении «Еленев хаус» из состава акционеров АО «Дом творчества Актер», которому принадлежит курортный комплекс в центре Ялты. В конце 2024 года на основании судебного решения единственным владельцем парк-отеля стал СТД.

АО «Дом творчества Актер» зарегистрировано в 2004 году в Ялте. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия за 2023 год достигла 110,9 млн руб. при убытке 11 млн руб. Первоначально учредителями выступали Союз театральных деятелей с долей 52,99% и компания «Еленев хаус» — 47,01%. Компания «Еленев хаус» через ООО «Аспект М-94» принадлежит Екатерине Сургайло. Ранее ее собственником являлся Владимир Емельянов. Последний с ноября 2014 года по октябрь 2024 года был генеральным директором АО «Дом творчества Актер». В настоящее время должность занимает Александр Новокшонов.

Парк-отель расположен в 800 метрах от центра Ялты, рядом с набережной и Массандровским парком. Здание возведено на месте дачи Артемия Еленева в начале XX века. В советский период комплекс предназначался для отдыха театральных работников и их семей. Сегодня территория площадью 2,5 га включает три корпуса с номерами разных категорий, включая люксы.

«Союз театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское театральное общество) — общероссийская общественная организация, объединяющая представителей театральных профессий.

Наталья Решетняк