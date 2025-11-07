Спрос на обучение сотрудников работе с нейросетями в ЮФО вырос на 110% за год

Спрос на обучение сотрудников работе с нейросетями в Южном федеральном округе с начала 2025 года увеличился на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным площадки «ТендерПро», которые приводят «Ведомости Юг», лидером по объему закупок обучающих программ стал Краснодарский край, на который пришлось 46,5% всех тендеров региона. Еще около 30% заявок поступило от предприятий Ростовской области.

Наибольший интерес к таким программам проявляют производственные компании — на их долю приходится 30,1% всех тендеров. Далее следуют IT-компании (16,6%) и торговые организации (11,5%).

Как отметила директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына, компании постепенно расширяют спектр задач, для которых обучают персонал. Если ранее курсы были ориентированы на использование нейросетей в маркетинге, то теперь сотрудников обучают применять их для анализа рынка, автоматизации рутинных процессов и работы с электронными таблицами. По ее словам, навык обращения с ИИ-инструментами превращается из конкурентного преимущества в элемент базовой цифровой грамотности.

Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по итогам 2024 года Краснодарский край и Ростовская область вошли в число регионов с высокой активностью внедрения технологий искусственного интеллекта: в каждом из них насчитывается от 300 до 550 организаций, использующих ИИ-решения. Показатели сопоставимы с уровнем технологически развитых субъектов, таких как Татарстан, Башкортостан и Новосибирская область.

