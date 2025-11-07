Кубанская компания вывела два новых сорта винограда

Агрофирма «Южная», входящая в группу «Кубань-Вино», в 2025 году зарегистрировала в государственном реестре два новых гибридных сорта винограда — «каберне кортис» и «солярис». Об этом сообщил изданию «Ведомости Юг» заместитель генерального директора по сельскому хозяйству компании Иван Чурсин.

По его словам, селекционный процесс создания нового сорта занимает от семи до десяти лет, после чего еще столько же времени требуется на испытания перед промышленным внедрением. «Селекционная работа включает не только выведение новых сортов, но и совершенствование существующих посредством клоновой селекции»,— отметил Чурсин. На предприятии, по его словам, продолжается создание клонов классических сортов, включая «шардоне», «алиготе», «пино белый», «каберне совиньон», «саперави» и «гранатовый».

Работа с гибридными сортами направлена на их адаптацию к изменяющимся климатическим условиям Кубани. Такие сорта отличаются устойчивостью к морозам и заболеваниям, а также высокой урожайностью.

«Кубань-Вино» ведет деятельность с 1956 года и располагает тремя производственными центрами — в Темрюке, станицах Старотитаровской и Тамани. Питомник агрофирмы «Южная» ежегодно выпускает около 2,5 млн саженцев, занимая, по собственным данным, 67% регионального рынка. В управлении компании находится 12,8 тыс. га земли на Таманском полуострове и под Анапой, из которых 9,5 тыс. га занимают виноградники.

Государственная комиссия по сортоиспытанию, ведущая происхождение от сети, созданной при Наркомземе РСФСР в 1924 году, вносит селекционные достижения в реестр по 35 природно-климатическим зонам России.

Вячеслав Рыжков