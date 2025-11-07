Паром Sea Bridge из Трабзона получил разрешение на заход в порт Сочи

Паром Sea Bridge, прибывший к Сочи из турецкого Трабзона, получил официальное разрешение на вход в территориальные воды России. Судно должно в течение часа встать на якорную стоянку с последующим заходом в порт после завершения процедуры досмотра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-организатора рейса «СВС шиппинг» Сергея Туркменяна.

Паром вышел из Трабзона 5 ноября и утром 6 ноября встал на рейд в акватории Сочи в ожидании согласований. На его борту находятся 20 пассажиров — двое граждан Турции и 18 граждан России, которые приобрели билеты на рейс в частном порядке.

В среду, 5 ноября, запустили паромную линию между турецким Трабзоном и Сочи — первую после 2011 года. Организаторы уверены, что это поможет развитию туризма и экономики, а также создаст новые рабочие места.

Однако администрация Сочи сомневается в успехе проекта. Власти ссылаются на проблемы с безопасностью и отсутствие согласования с федеральными ведомствами. Они также отмечают, что порт в Сочи предназначен для пассажирских и круизных судов, а не для паромов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пробный рейс прошел без согласования с властями региона. В порту нет необходимого оборудования для пограничного контроля и инфраструктуры для обслуживания паромов.

Эксперты туриндустрии также скептически оценивают перспективы линии. По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, ноябрь — худшее время для запуска из-за штормов и спада спроса на поездки в Турцию.

Он добавил, что проект сможет выйти на окупаемость только через два-три года и только если разрешат перевозить автомобили. Без этого перевозка только пассажиров будет убыточной.

Мария Удовик