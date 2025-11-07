Прокуратура проверяет обстоятельства отравления трех человек угарным газом в Дагестане
В Буйнакском районе Дагестана три человека отравились угарным газом. Среди пострадавших — двое детей. ЧП произошло 6 ноября в селе Чанкурбе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Прокуратура Республики Дагестан
Прокуратура города Буйнакска организовала проверку для установления причин и обстоятельств случившегося.
По итогам проверки ведомство рассмотрит вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.