Прокуратура проверяет обстоятельства отравления трех человек угарным газом в Дагестане

В Буйнакском районе Дагестана три человека отравились угарным газом. Среди пострадавших — двое детей. ЧП произошло 6 ноября в селе Чанкурбе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Прокуратура Республики Дагестан

Прокуратура города Буйнакска организовала проверку для установления причин и обстоятельств случившегося.

По итогам проверки ведомство рассмотрит вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

Мария Хоперская

