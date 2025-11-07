Число кибермошенничеств в Краснодаре снизилось на 394 за 10 месяцев

В Краснодаре за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано 3249 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По данным управления МВД по городу, это на 394 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В отдельных эпизодах ущерб для потерпевших превышал 1 млн руб., сообщает Бизнес FM Краснодар.

Как отмечают в полиции, наиболее распространенной схемой остается запрос кодов из SMS-сообщений. Мошенники нередко представляются сотрудниками государственных структур, медицинских учреждений, маркетплейсов или операторов связи. Большинство жертв таких преступлений — граждане в возрасте от 25 до 60 лет.

Для профилактики кибермошенничества в текущем году пресс-служба УМВД опубликовала свыше 600 разъяснительных материалов в СМИ, а также провела ряд уличных акций и трансляций информационных видеороликов в общественных местах.

Вячеслав Рыжков