Власти Геленджика опровергли фейк о нападении на школы

Администрация Геленджика опровергла распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы готовящихся противоправных действиях в учебных заведениях. В мэрии подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Ранее в соцсетях появились публикации с угрозами нападения на учебные заведения.

Власти призвали жителей не передавать недостоверные сведения и ориентироваться исключительно на официальные источники. В сообщении отмечается, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Вячеслав Рыжков