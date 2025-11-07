Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Геленджика опровергли фейк о нападении на школы

Администрация Геленджика опровергла распространяемые в мессенджерах сообщения о якобы готовящихся противоправных действиях в учебных заведениях. В мэрии подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Ранее в соцсетях появились публикации с угрозами нападения на учебные заведения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти призвали жителей не передавать недостоверные сведения и ориентироваться исключительно на официальные источники. В сообщении отмечается, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Вячеслав Рыжков

