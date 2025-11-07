СМИ: ЛУКОЙЛ начал перевалку нефти в порт Махачкалы для экспорта через Новороссийск

ЛУКОЙЛ перенаправит потоки каспийской нефти из Азербайджана в Россию. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, компания прекратила поставки сырья с морских месторождений в порт Баку и начала перевалку в Махачкале для дальнейшей отгрузки через Новороссийск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Решение принято после введения 22 октября США блокирующих санкций против нефтяной компании.

ЛУКОЙЛ добывает нефть на каспийских шельфовых месторождениях имени Филановского и Корчагина. Ранее сырье поставлялось по трубопроводу Баку—Тбилиси—Джейхан, а затем — на переработку на НПЗ государственной SOCAR. Часть объемов также поступала в систему Каспийского трубопроводного консорциума.

По данным агентства, 6 ноября в Махачкалу прибудет танкер Lady Leila под российским флагом с 5 тыс. тонн нефти с месторождения имени Корчагина. В течение ноября компания намерена поставить в порт около 30 тыс. тонн, а с декабря — полностью перенаправить туда прежние объемы, шедшие в Баку, — порядка 130 тыс. тонн в месяц.

Из Махачкалы нефть поступает на терминал «Дагнефтепродукта», а затем в нефтепровод Махачкала—Новороссийск, являющийся частью транспортной системы Баку—Новороссийск. Пропускная способность терминала оценивается примерно в 400 тыс. тонн в месяц.

Вячеслав Рыжков