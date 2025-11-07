Паром Трабзон — Сочи около 12 часов стоит в черноморской акватории

Пассажирский паром Sea Bridge, следовавший из турецкого Трабзона в Сочи, уже почти двенадцать часов находится на якоре в акватории Черного моря у побережья курорта, не получив разрешения на заход в порт. Об этом сообщает «РГ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Судно, на борту которого находятся 20 пассажиров, вышло из Трабзона накануне вечером. Рейс должен был ознаменовать возобновление паромного сообщения между Россией и Турцией спустя 14 лет.

По данным источников, близких к портовым службам, паром встал на якорь в 19 километрах от берега, где представители пограничной службы приступили к проверке документов экипажа и пассажиров. В то же время в порту Сочи проходили плановые учения по отражению атак морских дронов, из-за чего заход судна был временно отложен.

После завершения учений компания-оператор рассчитывает получить разрешение на вход в порт и постановку судна к причалу.

Вячеслав Рыжков