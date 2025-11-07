Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших кредитных карт

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 октябрьского рейтинга лучших кредитных карт, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей на 01.09.2025 года и собрали наиболее выгодные предложения.

В исследовании эксперты проанализировали наиболее важные критерии: процентные ставки и их диапазон, лимит и срок кредитования, длительность льготного периода и правила его сохранения при снятии наличных средств и банковских переводах, а также полную стоимость кредита, стоимость обслуживания карты, размер кешбэка в процентах и ряд других параметров.

«120 дней на максимум» — флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, получив ее в день заявки, сразу после подписания документов.

