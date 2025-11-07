В Геленджике осудили сына экс-главы полиции Краснодара за ДТП с погибшим

В Геленджике сына бывшего начальника краснодарской полиции осудили на 11 лет за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, 18 марта 2023 года Александр Семенов допустил аварию в районе Тонкого мыса в Геленджике, находясь за рулем в состоянии опьянения. В результате ДТП погибла пассажирка, находившаяся в салоне автомобиля Mercedes GL 500 Семенова.

ДТП произошло из-за превышения скорости. Уточняется, что водитель потерял управление, впоследствии чего автомобиль вылетел на обочину и врезался в дерево. 23-летняя девушка скончалась в больнице от полученных травм спустя несколько дней после случившегося.

Александра Семенова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Геленджикский суд назначил сыну экс-главы полиции Краснодара наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с фигуранта 8,5 млн руб. в качестве моральной компенсации. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

В 2017 году Александр Семенов, будучи несовершеннолетним, сбил пятерых дорожных рабочих на автомобиле Land Rover. На тот момент у Семенова не было водительских прав. Один из рабочих погиб в результате полученных травм, а Семенов получил три года колонии-поселения.

София Моисеенко