Против топ-менеджеров банка «Снежинский» возбудили еще одно уголовное дело

В Челябинской области сотрудники ФСБ выявили дополнительные эпизоды в деятельности председателя правления банка «Снежинский» Федорова Богданчикова и начальника отдела кредитования малого и среднего бизнеса Алексея Копейкина, обвиняемых в получении коммерческого подкупа и мошенничестве. Возбуждено новое уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, председатель правления и начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса банка «Снежинский», используя должностные полномочия, систематически давали подчиненным незаконные указания о рассмотрении в сжатые сроки и принятии положительных решений по выдаче кредитов заемщикам, предоставившим поддельные документы.

Уголовное дело по материалам УФСБ возбудили сотрудники регионального управления Следственного комитета России. Оба фигуранта находятся в следственном изоляторе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, сотрудники правоохранительных задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова в июле этого года. Он обвиняется в коммерческом подкупе и мошенничестве при получении выплат ( ч. 7 и 8 ст. 204, ч. 3и 4 ст. 159.2 УК РФ). Ранее, в мае, был арестован начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса Алексей Копейкин. Ему предъявили обвинение по ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа с отягчающими обстоятельствами).

Топ-менеджеров задержали в ходе расследования уголовных дел об особо крупном хищении средств (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) в банке «Снежинский», которые сотрудники УФСБ и СК расследовали с конца 2024 года. По данным следствия, в 2021-2025 года было похищено более 1 млрд руб. бюджетных средств, предоставленных банку в рамках господдержки многодетных семей для погашения ипотечных займов. По данным УФСБ, всего было возбуждено девять уголовных дел.