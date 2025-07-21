В Челябинске главу банка «Снежинский» обвиняют в хищении 1 млрд рублей

В Челябинске задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова по делу о хищении 1 млрд руб. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области провели обыски у него дома и в офисе кредитной организации. В пресс-службе ведомства подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, Федора Богданчикова обвиняют в коммерческом подкупе и хищении денег у АО «Банк ДОМ.РФ». По неподтвержденной информации, он систематически получал средства от своего банковского агента за беспрепятственное направление в организацию документов для получения по фиктивным сделкам бюджетных средств по поддержке многодетных семей. Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 млн руб. При этом председатель правления банка также мог стоять во главе преступной схемы, по которой искусственно завышались суммы выплат или оформлялись кредиты на подставных лиц.

В этом году в банке «Снежинский» комиссия Центробанка проводила контрольно-надзорные мероприятия, решение по которым еще не принято.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале февраля стало известно, что с конца прошлого года сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР проводят в банке оперативные мероприятия в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозревали, что 1 млрд руб., предоставленный на погашение ипотек многодетных семей, похитили.

В марте сумма ущерба выросла до 8 млрд руб. В мае стало известно об аресте сотрудника банка «Снежинский» Алексея Копейкина. По данным источника, его обвиняют по ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа с отягчающими обстоятельствами).

Виталина Ярховска