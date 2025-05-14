В деле о хищении появился фигурант

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику управления кредитования малого и среднего бизнеса банка «Снежинский» Алексея Копейкина. Он арестован в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о хищении бюджетных средств, предоставленных финансовой организации для погашения ипотек многодетных семей в рамках господдержки. По данным источника в правоохранительных органах, сотруднику банка предъявлено обвинение в коммерческом подкупе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Челябинске арестован сотрудник АО «Банк “Снежинский”», который может быть причастен к хищению бюджетных средств в финансовой организации. Центральный районный суд по ходатайству следствия заключил под стражу на два месяца начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса Алексея Копейкина. Информацию об этом “Ъ-Южный Урал” подтвердили в пресс-службе суда.

По данным источника в правоохранительных органах, арестованный сотрудник банка обвиняется в совершении преступления по ч.7 ст.204 УК РФ («Получение коммерческого подкупа с отягчающими обстоятельствами»).

Задержание фигуранта стало результатом продолжающихся оперативно-следственных мероприятий в банке «Снежинский». В феврале этого года стало известно о том, что сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета России проводят обыски у руководителей и сотрудников кредитного учреждения в рамках уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), которое было возбуждено в конце декабря 2024 года. Проверку в организации проводила также комиссия Банка России. Три месяца назад источник в правоохранительных органах сообщал, что в «Снежинском» было выявлено хищение бюджетных средств на сумму более 1 млрд руб. Эти деньги банку предоставили в рамках господдержки многодетных семьей для погашения ипотечных кредитов.

В марте появилась информация о том, что сумма ущерба может существенно превышать 1 млрд руб.

«На реализацию мер господдержки многодетных семей банк получил более 8 млрд руб. Предварительно, основная часть этих денег похищена»,— сообщал тогда источник “Ъ-Южный Урал” в правоохранительных органах.

Какая-либо информация о фигурантах уголовного дела до последнего времени отсутствовала. В банке «Снежинский» продолжает работать комиссия Центробанка.

Региональное следственное управление СК РФ и УФСБ России по Челябинской области комментарии по этому уголовному делу не дают.

В банке не ответили на запрос “Ъ-Южный Урал” по поводу ареста руководителя одного из управлений.

АО «Банк “Снежинский”» был создан в 1991 году в Снежинске Челябинской области, по инициативе Всероссийского научно-исследовательского института технической физики. Второй офис открылся в 1999 году в Челябинске. Сегодня у организации имеются также отделения в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Сатке и Кыштыме. По данным «СПАРК Интерфакс», информация о совладельцах банка последний раз раскрывалась в 2018 году и могла устареть. По этим данным, основным акционером банка является бывший заместитель губернатора Челябинской области Игорь Сербинов, владеющий 45,4% акций. Кроме того, 17% ценных бумаг принадлежит Вячеславу Воронину, почти 14,9% — Эльвире Инсарской, 9,5% — Владиславу Егорову, 4,99% — Елене Ворониной, 4,59% — Ларисе Сербиновой, менее 2% акций у Федора Богданчикова и Валерия Чернышева. Председатель правления с 2009 года — Федор Богданчиков. По данным «СПАРК», чистая прибыль банка в 2024 году составила 410,2 млн руб., чистые активы — 2,5 млрд руб.

Юлия Гарипова