Доходы бюджета Свердловской области превысят 500 млрд рублей в 2026 году

Поступления в бюджет Свердловской области в 2026 году запланированы в объеме 504,4 млрд руб., расходы казны Среднего Урала — в 536,3 млрд руб., рассказал на заседании областного правительства министр финансов региона Александр Старков. Как сообщили в департаменте информационной политики области, среди ключевых задач главного финансового документа губернатор Денис Паслер обозначил выполнение социальных обязательств, реализацию национальных приоритетов, поддержку участников специальной военной операции (СВО) и развитие инфраструктуры.

«70% в структуре расходов имеют социальную направленность. На решение задач в сфере образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и культуры предусматриваем 359 млрд руб.»,— пояснил господин Паслер.

В департаменте информполитики добавили, что власти предусмотрели в бюджете меры по индексации минимального размера оплаты труда, зарплат работников бюджетной сферы, социальных выплат, стипендий, питания и медикаментов. В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение депутатов законодательного собрания Свердловской области.

Ранее, в ноябре 2024 года, свердловские депутаты приняли бюджет на 2025 год с параметрами 483,8 млрд руб. по доходам и 529,1 млрд руб. по расходам. Планируемый дефицит составил 45,3 млрд. руб.

Полина Бабинцева