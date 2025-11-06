Путин по ВКС открыл спортивный комплекс «Крымский» в Алуште

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии новых спортивных объектов в ряде регионов страны, включая тренировочный центр сборных команд в Алуште, сообщает в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. Церемония состоялась в рамках форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Самаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время прямого включения глава государства открыл спортивный комплекс «Крымский», входящий в состав центра спортивной подготовки сборных команд России. Объект предназначен для проведения тренировок, всероссийских и международных соревнований, а также адаптирован для занятий людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что сегодня в Алуште открыты новые современные объекты на территории тренировочного центра, и назвал это событие значимым для региона.

«Это большое и радостное событие как для жителей города, так и для всех крымчан. И, конечно, это еще один важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры нашей республики, российского спорта в целом. Ни о чем подобном крымчане до воссоединения с Россией не могли и мечтать — это колоссальный подарок»,— подчеркнул Аксенов.

По его словам, на территории центра были реконструированы и созданы уникальные сооружения, включая универсальный бассейн олимпийского типа, медико-восстановительный центр, универсальный спортивный зал, зал тяжелой атлетики, три тренажерных зала, футбольное поле и площадки для мини-футбола. Все объекты построены в рамках федеральной целевой программы за счет средств федерального бюджета.

Единовременная пропускная способность комплекса составляет 393 человека в смену. Особое внимание уделяется развитию массового спорта — центр оказывает поддержку региональным спортшколам, где тренируются более 150 детей. На базе комплекса проводятся соревнования муниципального и республиканского уровня.

Аксенов также подчеркнул значение нового медико-восстановительного центра:

«Он оснащен по последнему слову техники, имеет все необходимое для восстановления и реабилитации спортсменов»,— отметил глава региона.

В завершение Аксенов выразил благодарность федеральным властям:

«Благодарю Президента Владимира Владимировича Путина, Правительство Российской Федерации, Министерство спорта РФ за всестороннюю поддержку в реализации государственных программ в Крыму, за постоянное внимание и помощь в развитии республики», — заявил он.

Мария Удовик