Бывший пресс-секретарь Куйвашева возглавила медиаблок УрФУ

Бывшая пресс-секретарь экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и экс-советник председателя законодательного собрания региона Людмилы Бабушкиной Анна Шкерина назначена директором департамента Уральского федерального университета (УрФУ) по связям с общественностью, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе вуза. Госпожа Шкерина будет отвечать за продвижение УрФУ, его позиционирование и информационную политику.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В своем Telegram-канале Анна Шкерина сообщила, что 5 ноября покинула должность советника госпожи Бабушкиной. «Ухожу с чувством самой искренней признательности коллегам за новые уроки. И с особым чувством благодарности — к Людмиле Валентиновне Бабушкиной за все: за возможности, мудрость, доверие, поддержку, право выбора, высочайшие профессиональные стандарты и за доброе сердце»,— написала она.

Анна Шкерина с 2008 года работала собственным корреспондентом «РИА Новости». В 2013 году перешла в департамент информационной политики Свердловской области: прошла путь от главного специалиста до заместителя руководителя пресс-службы правительства и губернатора. В 2021 году была утверждена пресс-секретарям на тот момент главы региона Евгения Куйвашева, в сентябре 2024 года — заместителем директора департамента информационной политики Среднего Урала. В 2025 году получила должность советника председателя свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной.

Ранее за информационную политику УрФУ с 2019 года отвечал проректор Алексей Фаюстов, который в октябре ушел в отставку. Как тогда рассказал «Ъ-Урал» и.о. ректора Илья Обабков, господину Фаюстову было предложено принять участие в выборах главы департамента факультета журналистики Уральского гуманитарного института (УГИ). В том же месяце он возглавил департамент в статусе исполняющего обязанности директора.

Изменения в руководстве УрФУ произошли после ухода с должности главы вуза Виктора Кокшарова и назначения директора ИРИТ-РТФ Ильи Обабкова на пост и.о. ректора. Господин Обабков отмечал, что скорректирует состав ректората по итогам приемной кампании в вуз. В октябре он отправил в отставку директора по образовательной деятельности Сергея Князева, проректора по воспитательной работе Дмитрия Лоевского и Алексея Фаюстова. Новым проректором по образовательной деятельности был утвержден Олег Обухов, проректором по молодежной политике — экс-глава департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял 11 место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году.

