Сочинцу за сброс строительного мусора грозит изъятие автомобиля

Нарушителей правил утилизации в Сочи могут лишить машины. Об этом сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Сочи камеры зафиксировали случай несанкционированного сброса отходов на улице Лазурная Долина, 191. Нарушитель выгрузил строительный и крупногабаритный мусор на площадке, предназначенной для твердых коммунальных отходов (ТКО).

Согласно пункту 36 постановления №293, вступившему в силу с 1 сентября 2025 года, запрещено складировать на контейнерных площадках отходы, не относящиеся к ТКО. К ним относятся исключительно бытовые отходы — бумага, пленка, пластик, упаковка, пищевые остатки и одноразовая посуда.

За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность, вплоть до изъятия автомобиля, на котором мусор был доставлен.

В мэрии напоминают, что в Сочи действуют 49 специализированных площадок для сбора крупногабаритных отходов, а также работают лицензированные компании, оказывающие услуги по вывозу строительного и растительного мусора.

Мария Удовик

