С момента возобновления работы аэропорт Геленджика обслужил более 145 тысяч пассажиров

Аэропорт Геленджика с момента возобновления работы 18 июля 2025 года по 5 ноября обслужил более 145,6 тыс. пассажиров. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Подсчет пассажиропотока в ноябрьские праздники пока не закончен, уточнили в аэропорту.

«Основными направлениями были и остаются две столицы — Москва и Санкт-Петербург. В настоящее время службы аэропорта Геленджик готовятся к весенне-летней навигации 2026 года»,— рассказали в пресс-службе.

Аэропорт Геленджик 18 июля 2025 года возобновил деятельность по приему и обслуживанию воздушных судов регулярных перевозчиков. До этого воздушная гавань была закрыта более трех лет — с 24 февраля 2022 года.

Как сообщалось ранее, аэропорт Краснодара с момента возобновления работы 17 сентября обслужил более 200 тыс. человек. По данным оператора, за 43 дня — с 17 сентября по 29 октября — услугами аэропорта воспользовались 203,9 тыс. человек, из них свыше 150 тыс. на внутренних направлениях и около 55,5 тыс. на международных.

Вячеслав Рыжков