С момента возобновления работы аэропорт Краснодар обслужил более 200 тысяч человек

Международный аэропорт Краснодара, входящий в холдинг «Аэродинамика», с момента возобновления работы 17 сентября обслужил более 200 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе компании. Воздушная гавань возобновила полеты после почти 3,5-летней паузы, связанной с ограничениями на полеты на юге России, напомнила пресс-служба аэропорта.

По данным оператора, за 43 дня — с 17 сентября по 29 октября — услугами аэропорта воспользовались 203,9 тыс. человек, из них свыше 150 тыс. на внутренних направлениях и около 55,5 тыс. на международных. Выполнено 1383 взлета и посадки, в том числе 955 по внутрироссийским маршрутам и 428 — по зарубежным.

Максимальные показатели пассажиропотока отмечены 26 октября, в день начала зимнего расписания,— тогда было обслужено 8,5 тыс. пассажиров и выполнено 60 рейсов. В компании отмечают ускорение темпов роста: если на преодоление отметки 100 тыс. пассажиров потребовалось 27 дней, то следующая сотня была достигнута чуть более чем за две недели. До конца года ожидается, что аэропорт обслужит свыше 500 тыс. человек.

Работа аэропорта осуществляется в ограниченном режиме — приемы и вылеты выполняются с 9:00 до 19:00. Кроме того, с момента восстановления полетов перевезено более 244 тонн грузов и почты; по итогам года объем может достичь 1,2 тыс. тонн.

Сейчас из Краснодара выполняются рейсы по 21 направлению — десяти российским и одиннадцати международным. Самыми востребованными внутренними маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, среди зарубежных направлений лидируют Стамбул, Ереван и Анталья. В осенне-зимний период количество рейсов и географию полетов планируется расширить.

Вячеслав Рыжков