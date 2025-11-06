В доме купца Лихацкого в Краснодаре откроют музей

В историческом доме купца Лихацкого в Краснодаре после завершения реставрации разместится городской музей. Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в эфире радио «Краснодар».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы города, подрядная организация ведет восстановительные работы в здании. Специалисты сняли кровлю и лепку, которая несет историческую ценность. Она находится на хранении и после реставрации будет возвращена.

Мэр также рассказал о реконструкции Всесвятского кладбища, проведенной к 80-летию Победы. Восстановлены воинский мемориал, воинские захоронения, памятник Алеше и памятник братьям Игнатовым. На территории появились асфальтированные дорожки и освещение.

Алина Зорина