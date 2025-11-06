Юрий Бурлачко посетил завод «Сатурн»

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко посетил краснодарский завод «Сатурн», где ознакомился с деятельностью предприятия и ходом реализации инвестиционных проектов. Презентацию производства провел генеральный директор акционерного общества Олег Планкевич. Во встрече также приняли участие и. о. министра промышленной политики края Дмитрий Хмелько и глава профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев.

АО «Сатурн», основанное в 1964 году, с 1972 года занимается разработкой солнечных и аккумуляторных батарей для космической отрасли. По данным руководства предприятия, за последние пять лет объем выпускаемой продукции вырос на 25%. Сейчас на заводе реализуется проект по локализации выпуска импортозамещающей продукции. Ранее при поддержке администрации края и регионального Фонда развития промышленности был создан участок по производству авиационных стартерных аккумуляторных батарей, а также широкого спектра аккумуляторов различного назначения.

В 2020 и 2024 годах предприятие получило льготные займы из Фонда развития промышленности на общую сумму около 400 млн руб., что позволило реализовать ряд технологических проектов. По словам Олега Планкевича, в ближайшее время завод намерен увеличить выпуск продукции для космической отрасли за счет модернизации оборудования. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2025 года.

Юрий Бурлачко отметил значимость предприятия для промышленного потенциала региона, подчеркнув, что «Сатурн» является надежным поставщиком для космической отрасли и примером эффективного использования механизмов господдержки. По его словам, власти края продолжат работу по совершенствованию инструментов содействия промышленным предприятиям и готовы поддерживать дальнейшее развитие завода.

Вячеслав Рыжков