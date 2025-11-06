Председатель ЗСК прокомментировал поддержанные федеральные законопроекты

Законодательное собрание Краснодарского края на внеочередной сессии утвердило положительные отзывы на 17 федеральных законопроектов, рассмотренных в порядке заочного голосования. Документы касаются поправок в Налоговый, Лесной и Арбитражный процессуальный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, а также ряда профильных законов, регулирующих безопасность дорожного движения, сельское хозяйство, обращение с отходами, охрану окружающей среды, ветеринарию, производство и оборот алкоголя, мелиорацию, семеноводство и социальное страхование.

Как пояснил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, часть рассмотренных инициатив имеет особое значение для региона. В частности, речь идет о поправках, направленных на развитие сельского туризма. По его словам, предлагаемые изменения упростят процедуру изменения целевого назначения земель сельхозназначения, что позволит виноградарям и виноделам развивать агротуризм и возводить на своих угодьях туристические объекты.

Еще один поддержанный законопроект касается регулирования продажи алкоголя организациями общественного питания, расположенными в подвалах и на первых этажах многоквартирных домов. Юрий Бурлачко отметил, что, несмотря на принятые в крае меры, отдельные предприниматели продолжают обходить запреты. Федеральные поправки, по его словам, должны устранить подобные лазейки.

Председатель ЗСК подчеркнул, что все рассмотренные инициативы направлены на совершенствование правового регулирования в ключевых сферах общественной жизни и получили единодушное одобрение кубанских депутатов.

Вячеслав Рыжков