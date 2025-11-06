Объем инвестиций в АПК Кубани вырос до 60,5 млрд рублей

Объем инвестиций в агропромышленный комплекс Краснодарского края по итогам года может достигнуть 60,5 млрд руб. Это на 1,5% больше, чем годом ранее (59,6 млрд руб.), сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что приоритетными направлениями для инвестиционной политики являются семеноводство, животноводство, садоводство и виноградарство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность. «Краснодарский край уверено удерживает лидерство среди регионов России по объему производства сельскохозяйственной продукции с долей в 7%»,— подчеркнули в министерстве.

В числе самых крупных реализуемых в регионе инвестпроектов — «Строительство птицефабрики» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, объем инвестиций — 2,3 млрд руб.) и «МТФ №10 на 2 тыс. фуражных коров» (АО «Родина», объем инвестиций — 3,5 млрд руб.).

Среди самых крупных проектов, реализованных в АПК Кубани в прошлом году, в ведомстве назвали проекты «Эксплуатация свиноводческого селекционно-генетического центра» (ТД «Ясени», объем инвестиций — 1 млрд руб.), «Реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных культур» (ООО «Кубанские масла», объем инвестиций — 2,5 млрд руб.) и «Строительство тепличного комплекса по производству и переработке зеленых культур» (ООО «Зелень Юга», объем инвестиций — 1,4 млрд руб.).

Маргарита Синкевич