В станице Павловской ищут пропавшего 28-летнего жителя

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю продолжает расследование уголовного дела о безвестном исчезновении 28-летнего жителя станицы Павловской Максима Майера, пропавшего утром 10 февраля 2024 года. Мужчину последний раз видели на пересечении улиц Заречной и Калинина, после чего его местонахождение установить не удалось. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным следствия, с момента исчезновения мужчину никто не видел, его телефон не отвечает. Следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия и возможного местонахождения пропавшего.

Максим Майер — 28 лет, рост 167 см, среднего телосложения, волосы каштановые короткие, глаза карие. В день исчезновения он был одет в темно-зеленую куртку с капюшоном, серые спортивные брюки и белые кроссовки.

Следствие обращается к гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении мужчины, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (86191) 52-568, 8 (86191) 5-41-30 или по номерам «02», «102» и «112».

Вячеслав Рыжков