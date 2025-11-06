Юлия Пересильд приняла участие в благотворительном аукционе в Сириусе

На федеральной территории Сириус с 31 октября по 2 ноября прошел первый Бархатный бал, объединивший гала-ужин, выставку современных художников и благотворительный аукцион. По итогам мероприятия удалось собрать более 5 млн руб., которые направят в фонды «Жизнь в движении» и «Галчонок».

Событие, проходившее в отеле Mantera Supreme, стало первым в регионе, объединившим формат бала с благотворительным аукционом. Организаторы заявляют, что мероприятие положило начало новой культурной традиции на черноморском побережье.

Кульминацией трехдневной программы стал вечер 1 ноября, когда гостей встречали ведущие Лера Кудрявцева и Александр Белов. Музыкальное сопровождение обеспечили оркестр Сергея Мазаева и кавер-группа «Лазурный берег», а меню гала-ужина представил шеф Илья Захаров.

На благотворительном аукционе были представлены лоты, предоставленные Юлией Пересильд, Евгением Мироновым, Аленой Бабенко и Анной Пересильд. В числе наиболее заметных предложений — проживание в номере люкс на новогодние праздники с билетами на концерт Владимира Преснякова и Натальи Подольской, ужин от шефа Ильи Захарова, предметы искусства, винные туры и гастрономические впечатления. Все десять лотов были проданы менее чем за час.

Вячеслав Рыжков