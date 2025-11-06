Полицейские эвакуировали 15 жильцов из горящего дома в Армавире

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Армавиру эвакуировали 15 человек из горящего многоквартирного дома на улице Фрунзе, никто из жильцов не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ночью полицейские заметили дым над жилым зданием. Огонь быстро охватывал строение, поэтому сотрудники ППС начали экстренно будить проживающих и выводить их на улицу.

В процессе эвакуации крыша здания обрушилась, пламя заблокировало выход. Пожилой мужчина оказался дезориентирован и не мог самостоятельно покинуть помещение. Полицейские помогли пенсионеру выбраться из пылающего дома.

Пожар ликвидировали сотрудники МЧС.

Алина Зорина