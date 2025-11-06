В Крыму осудят троих жителей по обвинению в похищении человека и вымогательстве

Следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении троих жителей полуострова, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве крупной суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фигурантам инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 126 и ч. 3 ст. 163 УК РФ: похищение человека, совершенное организованной группой из корыстных побуждений, и вымогательство в особо крупном размере.

По данным следствия, трое мужчин, узнав о долгах своего знакомого, решили похитить его с целью получения 8 млн руб. В феврале 2025 года они обманом организовали встречу с потерпевшим в одном из кафе Евпатории, после чего силой усадили его в автомобиль и вывезли на склад. Там мужчину удерживали против воли, избивали и требовали передать деньги.

Действия злоумышленников были пресечены сотрудниками МВД по Республике Крым. В ходе следствия установлены обстоятельства преступления и собрана доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков