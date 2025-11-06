Стоимость реставрации Лувра после ограбления выросла до €1,15 млрд

Счетная палата Франции пересмотрела стоимость реставрации Лувра с €700-800 млрд до €1,15 млрд. Об этом сообщил председатель ведомства Пьер Московиси на пресс-конференции, передает L'Express. Господин Московиси отметил, что ограбление Лувра, произошедшее 19 октября, говорит о крайне недостаточных темпах обновления систем безопасности парижского музея.

Сегодня Счетная палата Франции опубликовала отчет, в котором раскритиковала администрацию Лувра за пренебрежение мерами безопасности. В ведомстве заявили, что с 2018 по 2024 год руководство парижского музея преимущественно уделяло внимание повышению его привлекательности для посетителей и внешнему преображению, в частности, покупке произведений искусства. Однако это происходило в ущерб финансированию ремонта и обслуживания музея, в том числе систем охраны и безопасности.

За указанный период администрация Лувра потратила €105,4 млн на покупку произведений искусства и €63,5 млн на модернизацию экспозиций. При этом на обновление технических средств и реставрацию здания руководство музея потратило €26,7 млн и €59,5 млн соответственно.

19 октября двое мужчин ограбили Лувр, поднявшись на подъемнике на второй этаж музея. Они разбили окно и взломали витрины, после чего скрылись на скутерах с помощью пособников. Украденные драгоценности еще не удалось найти, однако полиция уже арестовала трех из четырех подозреваемых. Глава МВД Франции Лоран Нуньес предполагает, что единственный подозреваемый, который остается в бегах, был организатором ограбления.

Директор Лувра Лоранс де Кар на слушаниях в Сенате заявила, что кража стала возможной из-за устаревшей системы наружного наблюдения в музее. По ее словам, система охраны — «слабое место» Лувра.

