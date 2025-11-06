В Адыгее препараты для лечения печени подорожали на 4,6%

В Адыгее средневзвешенная стоимость упаковки препарата для лечения печени и желчевыводящих путей увеличилась за восемь месяцев до 892,2 руб. Это на 4,6% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью среди местных жителей пользуется препарат «Урсосан форте» (500 мг, 50 шт.), он подорожал на 9,3% — до 2 тыс. руб. за упаковку. На втором месте — «Эссенциале Н форте» (300 мг, 90 шт.), прибавивший в стоимости 3,4%, его цена достигла 2,1 тыс. руб.

Стоимость препарата «Урсосан» (250 мг, 100 шт., капсулы) увеличилась на 4,2% — до 1,8 тыс. руб. Тот же препарат, только на 50 капсул, подорожал на 7% — до 937,6 руб.

Меньше всего увеличилась стоимость лекарства «Гепа-мерц» (3 гр, 30 шт.) — на 0,9%. Однако он является самым дорогим из наиболее продаваемых препаратов, его стоимость достигла 3,3 тыс. руб.

Алина Зорина