В Крыму будут судить пятерых жителей за подготовку захвата власти

Южный окружной военный суд 9 декабря начнет рассматривать дело пяти жителей Крыма, которых обвиняют в участии в террористической организации и подготовке насильственного захвата власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с августа 2023 года по февраль 2025 года в селе Джанкойского района обвиняемые входили в ячейку террористической организации. Участники группы изучали экстремистскую литературу и обсуждали планы захвата государственной власти.

Задержание провели сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничниками ФСБ по Крыму.

Подсудимым инкриминируют участие в деятельности террористической организации и подготовку к насильственному захвату власти согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Анна Гречко