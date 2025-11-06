Три самолета, летевшие в Краснодар, отправились на запасной аэродром Ставрополя

Из-за тумана в Краснодаре три рейса авиакомпании «Аэрофлот», летевшие из Красноярска, Екатеринбурга и Москвы, ушли на запасной аэродром в Ставрополь. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.

По данным на 11:00, в Краснодаре погода стабилизировалась, туман рассеялся, видимость на аэродроме достаточная для обеспечения безопасных посадок и взлетов. В ближайшее время ушедшие в Ставрополь самолеты приземлятся в краевой столице. Их обслужат и отправят в города назначения.

Из-за неблагоприятных погодных условий время вылета некоторых рейсов из Краснодара перенесут из-за позднего прибытия бортов. Актуальную информацию можно будет узнать на онлайн-табло.

Пресс-служба аэропорта также напоминает жителям и гостям Краснодара, что выпуск и прием самолетов осуществляется по второй категории ИКАО. Это означает допуск к посадке в условиях ограниченной видимости. Воздушные суда могут приземляться в туман при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе не менее 300 м и высоте принятия решения не менее 30 м.

«Отметим, что решение о посадке в туман, сильный дождь или снег принимает авиакомпания и лично командир экипажа»,— подчеркнули в авиагавани.

Алина Зорина