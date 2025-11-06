Суд рассмотрит дело Сергея Леся 13 ноября

Геленджикский городской суд 13 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в начале 2024 года господин Лесь дал указание подчиненным заключить договоры купли-продажи муниципальных земельных участков без проведения торгов и по заниженной цене.

Бывший чиновник был арестован 12 октября. Краснодарский краевой суд оставил меру пресечения без изменений, отклонив апелляцию защиты. После задержания Сергей Лесь был освобожден от должности главы района.

Вячеслав Рыжков