Суд рассмотрит дело Сергея Леся 13 ноября
Геленджикский городской суд 13 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в начале 2024 года господин Лесь дал указание подчиненным заключить договоры купли-продажи муниципальных земельных участков без проведения торгов и по заниженной цене.
Бывший чиновник был арестован 12 октября. Краснодарский краевой суд оставил меру пресечения без изменений, отклонив апелляцию защиты. После задержания Сергей Лесь был освобожден от должности главы района.