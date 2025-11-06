«Иногда чиновники или третьи лица пытаются злоупотребить ситуацией»

По данным Счетной палаты РФ, в стране в хозяйственный оборот вовлечено менее 8% конфискованного коррупционного имущества. Таковы результаты проверки эффективности управления этим имуществом. Существенная часть конфискованного у коррупционеров имущества не вовлекается в хозяйственный оборот и на Кубани. Краснодарский юрист Изабелла Абрамян считает, что формально система работает, и активы после суда переходят в собственность государства. Но на практике эффективность крайне низкая: долгие процедуры регистрации и учета затягивают вовлечение имущества в оборот, из-за чего бюджет недополучает миллиарды.

Изабелла Абрамян

Фото: предоставлено автором

«Под конфискованным имуществом мы обычно подразумеваем дорогие особняки, элитные автомобили, земельные участки и другие активы, изъятые у лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Система устроена так, что это имущество должно работать на благо государства.

После того, как суд выносит приговор о конфискации, активы переходят в собственность государства, и чаще всего их реализуют через публичные торги. Основными площадками для таких аукционов в регионе выступают Россилторг, Единая электронная торговая площадка (ЕТП) и региональные аукционы, которые проводятся управлением Росимущества. Вырученные средства, естественно, направляются в бюджет.

Но часть объектов может оставаться нереализованным. В Краснодарском крае конфискованное коррупционное имущество простаивает годами — бюджет недополучает миллиарды.

Причин тому несколько. Во-первых, бывшие владельцы оспаривают конфискацию в судах, и судебные тяжбы могут длиться годами. Во-вторых, есть проблемы с оформлением и государственным учетом имущества, а также с ценообразованием — нередко стартовая цена на торгах не соответствует рыночной.

Кроме того, не всегда конфискованное имущество продается — иногда оно передается бюджетным учреждениям или используется в социальных проектах: особняки в идеале могут стать детскими центрами, музеями или другими общественно значимыми объектами.

Однако есть и негативные моменты. Иногда чиновники или третьи лица пытаются злоупотребить ситуацией: участвуют в сговорах на торгах, используют подставных лиц, искусственно занижают цену. Власти пытаются ужесточить контроль за процессом, но прецеденты таких нарушений встречаются.

В целом, законодательство накладывает ряд ограничений на приватизацию конфискованного имущества. Например, закон запрещает продавать земельные участки с определенным видом разрешенного использования, что тоже тормозит процесс. Счетная палата рекомендовала правительству внести изменения в закон о приватизации, чтобы снять ограничения на продажу жилых помещений и земель, относящихся к коррупционным активам.

На Кубани, по неподтвержденным данным, конфискованное имущество оценивается как минимум в 18,5 млрд руб., если суммировать отдельные известные кейсы. Что касается покупателей, то проблем с реализацией в Краснодарском крае быть не должно. Географическая составляющая региона делает его привлекательным для инвесторов и частных лиц, готовых приобретать элитные объекты».