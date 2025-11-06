В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара сняты. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Ограничения ранее ввели около 07:00 для обеспечения безопасности полетов. Вылет и прием воздушных судов будет осуществляться в соответствии с установленным расписанием — с 09:00 до 19:00.

«Ъ-Кубань» писал, что в течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края уничтожили один беспилотник. Еще два сбили над Крымом.

Алина Зорина