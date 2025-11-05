Спустя 14 лет пассажирский паром Seabridge отправился из Трабзона в Сочи

Из турецкого порта Трабзон в сторону Сочи вечером 5 ноября вышел первый за 14 лет пассажирский паром Seabridge, восстановивший морское сообщение между Россией и Турцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Судно покинуло порт Трабзона в 21:10 по московскому времени. Время в пути до Сочи составит около 12 часов. На борту находятся 20 пассажиров, которым в честь возобновления маршрута предоставлены места в каютах, несмотря на категорию купленного билета.

Регулярные рейсы выполняет турецкая компания Liderline. Как уточнил ее представитель Мустафа Чакыр, паромное сообщение будет осуществляться дважды в неделю. Стоимость билетов начинается от 55 долларов, на первые рейсы действует скидка. Оплатить услуги на борту можно в рублях.

Построенный в Италии в 1991 году паром Seabridge прошел полную реновацию в 2024 году. Судно рассчитано на 450 пассажиров, может перевозить до 200 легковых автомобилей и оснащено современными спасательными средствами. Экипаж состоит из 25 человек и может быть увеличен до 40 при полной загрузке.

Ранее сообщалось, что перевозка автомобилей обойдется пассажирам от 30 тыс. руб., однако запуск этой услуги временно отложили. По словам генерального директора ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, в приоритете сейчас — обеспечение регулярности пассажирских рейсов.

Паромная линия Сочи — Трабзон действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. Попытки возобновить сообщение предпринимались и ранее: в 2023 году глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщал о планах использовать для этого судно Seabridge, однако тогда проект реализовать не удалось.

Мария Удовик