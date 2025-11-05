Пассажирский паром Seabridge отправился из Трабзона в Сочи после 14 лет перерыва

Первый за 14 лет пассажирский рейс парома из турецкого Трабзона в Сочи состоялся вечером 5 ноября. Об этом пишет «РИА Новости».

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Как сообщил корреспондент агентства, паром Seabridge вышел из порта Трабзона в 21:10 по московскому времени. Время в пути до Сочи составляет около 12 часов. На борту судна находились 20 пассажиров. В честь возобновления маршрута компания предоставила им места в каютах независимо от приобретенных билетов.

Маршрут обслуживает турецкая компания Liderline. По словам ее представителя Мустафы Чакыpа, рейсы будут выполняться дважды в неделю. Стоимость билетов начинается от 55 долларов, на первые рейсы предусмотрены скидки. Оплатить услуги на борту можно в рублях.

Паром Seabridge, построенный в Италии в 1991 году и прошедший реновацию в 2024-м, рассчитан на 450 пассажиров. Судно вмещает до 200 легковых автомобилей и оборудовано всеми необходимыми спасательными средствами. Экипаж насчитывает 25 человек и может быть увеличен до 40 при полной загрузке.

По данным компании, бронирование мест активно ведется на ноябрь и декабрь, особенно на праздничные даты. Спрос фиксируется со стороны как российских, так и турецких граждан.

Ранее сообщалось, что перевозка автомобилей обойдется пассажирам от 30 тыс. руб., однако запуск этой услуги пока отложен. Как уточнил генеральный директор ООО «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян, первоочередной задачей станет налаживание регулярных пассажирских рейсов.

Паромная линия Сочи — Трабзон действовала с 1993-го по сентябрь 2011 года. Вопрос о ее возобновлении поднимался в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби заявил о намерении использовать судно Seabridge, однако тогда запуск не состоялся.

Мария Удовик