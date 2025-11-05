Первый паром из Турции в Сочи выйдет по расписанию

Первый с 2011 года паром, следующий из турецкого Трабзона в Сочи в рамках возобновленного регулярного сообщения, готовится к выходу по графику. Как сообщил ТАСС представитель агентской компании Liderline Мустафа Чакыр, отправление судна Sea Bridge ожидается после 20:00–21:00 по местному времени, после завершения проверочных процедур со стороны правоохранительных органов. По его словам, препятствий для выхода в море нет.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Сервис Marinetraffic указывает плановое время выхода в 20:33.

Ранее турецкие и российские власти уточняли, что первый рейс пройдет без перевозки грузов и автотранспорта. Согласно расписанию, паромы будут отправляться из Трабзона по воскресеньям и средам, обратно из Сочи — по четвергам и субботам.

Вячеслав Рыжков