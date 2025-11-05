Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков: Путин не устанавливал сроков подготовки доклада о целесообразности ЯО

Президент России Владимир Путин не устанавливал четких сроков на изучение целесообразности начала подготовки к испытаниям ядерного оружия. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но понятно, что с тем, чтобы прийти к выводу о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам полностью понять намерения Соединенных Штатов Америки»,— сказал Дмитрий Песков.

Сегодня на заседании президента с членами Совбеза глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям. Он сказал, что США в октябре провели учение с отработкой ядерно-ракетного удара по России. Андрей Белоусов добавил, что РФ должна поддерживать свой ядерный потенциал и адекватно отвечать на шаги США. Владимир Путин поручил ведомствам и спецслужбам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что приказал Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он сказал, что считает такие испытания уместными, поскольку сейчас их «все проводят».

