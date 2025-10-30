Трамп объяснил приказ Пентагону начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином отказался ответить на вопрос о поручении Пентагону начать испытания ядерного оружия. Однако позднее он рассказал журналистам пресс-пула Белого дома, что считает такие испытания уместными, поскольку сейчас их «все проводят».

«Кажется, что они все проводят ядерные испытания», — сказал господин Трамп журналистам на борту Air Force One. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. Он отметил, что у США «больше ядерного оружия, чем у кого бы то ни было» в мире, но ядерные испытания были приостановлены много лет назад. Однако в ситуации, «когда все проводят испытания ... будет уместным тоже это делать», добавил Дональд Трамп.

Незадолго до этого Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social. В нем он рассказал о поручении Пентагону начать испытания ядерного оружия на равной основе с программами испытаний других стран. Американский президент отметил, что «этот процесс» стартует немедленно. При этом позднее, общаясь с журналистами, он уточнил, что о месте и времени тестов будет объявлено позднее. У США «есть испытательные полигоны», напомнил господин Трамп.