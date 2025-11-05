Белоусов: США в октябре провели учения с отработкой ракетно-ядерного удара по РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что США в октябре провели учение с отработкой ракетно-ядерного удара по России. По его словам, РФ должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона и планы американского президента Дональда Трампа провести ядерные испытания.

«Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года»,— сказал Андрей Белоусов на заседании Совета безопасности с президентом России Владимиром Путиным.

Министр отметил, что США планируют создание новой межконтинентальной ракеты дальностью 13 тысяч км с ядерной боеголовкой, стратегической подводной лодки, а также расконсервацию пусковых установок, собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит 6–7 минут.

«Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно»,— заявил Андрей Белоусов. Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний. Президент назвал серьезными заявления Дональда Трампа о планах провести ядерные испытания.

Лусине Баласян