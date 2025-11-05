В 2025 году экспорт винодельческой продукции Кубани составил $1,7 млн

Экспорт винодельческой продукции Краснодарского края по итогам 2025 года составил около 1,7 млн долл. США, превысив 1 тыс. т, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка в интервью РБК Краснодар. По его словам, сопоставимый объем поставок был зафиксирован и годом ранее, что, по оценке краевых властей, свидетельствует о стабильности внешнего спроса на кубанское вино и его устойчивости к внешнеэкономическим факторам.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Коробка уточнил, что в 2026 году значительная часть бюджетной поддержки отрасли будет направлена на закладку новых виноградников. В 2025-м объем господдержки виноградарства и виноделия в регионе составил 1,3 млрд руб. Согласно данным администрации края, на Кубань приходится около 35% российского валового сбора винограда, предприятия региона обеспечивают порядка 44% выпуска отечественного вина и половину производства шампанских вин.

Экспорт российской винодельческой продукции в первом полугодии 2025 года увеличился почти на 20% к показателю аналогичного периода прошлого года.

Вячеслав Рыжков