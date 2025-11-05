Следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка в краснодарской школе

Следственное управление в Краснодаре проверяет обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних в одной из городских школ. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом стали появившиеся в медиа сообщения о том, что старшеклассница, закрывая металлическую дверь, ударила по руке младшего ученика, в результате чего у ребенка диагностирован открытый перелом пальца. В публикациях также утверждалось, что руководство образовательного учреждения не приняло мер реагирования.

Как сообщили в региональном управлении СКР, материал передан в следственный отдел по Прикубанскому округу, где организована доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашиваются участники и свидетели инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения характера и степени причиненного вреда здоровью. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков