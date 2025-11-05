Полиция Краснодара раскрыла подробности «похищения» жительницы на улице Пешкова

В Краснодаре проверка по сообщению о возможном похищении, поступившему в полицию ночью, завершилась установлением бытового характера произошедшего. Очевидец заявил, что на улице Героя Пешкова неизвестные силой усадили девушку в автомобиль отечественного производства белого цвета и скрылись. Информация вызвала оперативную реакцию полиции, в район выехали сотрудники уголовного розыска, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки установлены личности участников инцидента — ими оказалась супружеская пара, 22-летняя женщина и 29-летний мужчина, проживающие в Краснодаре. Как пояснили в полиции, накануне между супругами произошел конфликт, после чего женщина временно переехала в съемное жилье. Камера наблюдения зафиксировала момент, когда мужчина вместе со знакомыми приехал забрать супругу.

По данным правоохранительных органов, противоправные действия в отношении женщины не совершались, претензий к мужу она не имеет. Следственные мероприятия завершены, оснований для возбуждения дела не выявлено.

Вячеслав Рыжков